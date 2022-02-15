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Общество15 февраля 2022 14:01

В Смоленске организовали проверку после нападения стаи собак на женщину с ребёнком

Инцидент произошёл в микрорайоне Королёвка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске организовали проверку после нападения стаи собак на женщину с ребёнком.

В Смоленске организовали проверку после нападения стаи собак на женщину с ребёнком.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Местная жительница рассказала в соцсетях о том, что 11 февраля на неё с ребёнком в районе домов №9 и №10 на Королёвке напала стая бездомных собак.

После публикаций прокуратура Смоленской области организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, по данному факту также организована доследственная проверка, ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поручил регулярно отлавливать и стерилизовать бездомных животных. В регионе участились случаи агрессивного поведения безнадзорных собак.