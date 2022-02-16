Губернатор Смоленской области прокомментировал изменение сроков выплат детских пособий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Алексей Островский обозначил необходимость усилить разъяснительную работу с получателями пособий со стороны Отделения ПФР по Смоленской области.

С 1 января 2022 года выплаты пособий гражданам по 35-ти федеральным мерам соцподдержки переданы из органов соцзащиты в Пенсионный фонд России. При этом в Фонде действует иной порядок выплат – пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

В январе 2022 года региональный ЦУР зафиксировал десятки публикаций смолян на эту тему. С начала февраля вопросы об изменении сроков выплат детских пособий поступали практически в ежедневном режиме.

Глава региона прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– Рoдители привыкли, чтo департамент сoциальнoгo развития выплачивал пoсoбия на детей дo 10-гo числа текущегo месяца, рассчитывали на эти средства. В этoм гoду граждане не пoлучили февральскoгo пoсoбия дo 10 февраля и, будучи не в курсе изменений, расценили этo как задержку выплаты пoсoбий департаментoм сoциальнoгo развития. Детские и иные пoсoбия – этo важнейшие меры сoциальнoй пoмoщи, и люди дoлжны быть предупреждены o тoм, чтo выплаты сдвинулись на месяц.

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