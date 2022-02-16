В Смоленской области заключённый напал на сотрудника колонии. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В декабре 2021 года у одного из осужденных, отбывающего наказание в колонии, нашли мобильный телефон. Злоумышленник отказался отдавать запрещенный предмет и напал на сотрудника исправительного учреждения, призывая к подобным действиям и других заключённых.

Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, ранее 27-летний обвиняемый был неоднократно судим за совершение краж и изнасилование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 321 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читай также: в Смоленске организовали проверку после нападения стаи собак на женщину с ребёнком. Инцидент произошёл в микрорайоне Королёвка.