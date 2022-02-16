Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 5:20

В Смоленской области заключённый напал на сотрудника колонии

Мужчина отказался отдавать найденный у него мобильный телефон
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленской области заключённый напал на сотрудника колонии.

В Смоленской области заключённый напал на сотрудника колонии.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В декабре 2021 года у одного из осужденных, отбывающего наказание в колонии, нашли мобильный телефон. Злоумышленник отказался отдавать запрещенный предмет и напал на сотрудника исправительного учреждения, призывая к подобным действиям и других заключённых.

Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, ранее 27-летний обвиняемый был неоднократно судим за совершение краж и изнасилование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 321 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читай также: в Смоленске организовали проверку после нападения стаи собак на женщину с ребёнком. Инцидент произошёл в микрорайоне Королёвка.