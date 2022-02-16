Грузовик «ЗИЛ» и Volkswagen столкнулись на трассе в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 11 часов вечера 15 февраля в Ельнинском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. На 50-м километре автодороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж» столкнулись «ЗИЛ» и Volkswagen Beetle.

На место происшествия выезжали спасатели и автоцистерна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии имеется пострадавший.

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