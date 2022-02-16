Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 февраля: 992 человека заразились за сутки

За последние сутки диагноз подтвердился у 992 жителей Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального Оперштаба, за последние сутки диагноз подтвердился у 992 жителей Смоленской области. С начала пандемии на территории региона выявили 104 957 случаев заражения COVID-19.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 88 794 человека. Не справились с заболеванием 2 696, из них 6 – погибли за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1 532 человека, 15 121 – на самоизоляции. Полностью завершили вакцинацию более 453 тысяч смолян.

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