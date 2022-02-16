Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 11:12

Смолянам предлагают оформить больничный на "дистанте"

Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смолянам предлагают оформить больничный на "дистанте".

Смолянам предлагают оформить больничный на "дистанте".

Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов.

Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно.

Губернатор Алексей Островский поручил оперативно перестроить процесс таким образом, чтобы открыть и закрыть электронный больничный пациенты с коронавирусной инфекцией могли, не приходя к врачу в поликлинику на приём.

Такие нововведения прописаны в изменениях в Приказ №198Н, которые были инициированы Министерством здравоохранения РФ.

Глава региона назвал внесённые Минздравом поправки очень своевременными, ведь они позволяют существенно экономить время пациентов и снимают часть нагрузки с терапевтов, которые, конечно, должны оставаться на связи с больным.

«Если у пациента, не входящего в группу высокого риска, болезнь протекает в лёгкой форме, через 7 календарных дней электронный больничный должен закрываться автоматически, без повторного посещения врача, и передаваться в Фонд социального страхования. Если же симптомы заболевания останутся, электронный больничный лист необходимо продлевать так же дистанционно», - объяснил новый порядок губернатор.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА