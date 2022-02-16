Смолянам предлагают оформить больничный на "дистанте".

Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов.

Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно.

Губернатор Алексей Островский поручил оперативно перестроить процесс таким образом, чтобы открыть и закрыть электронный больничный пациенты с коронавирусной инфекцией могли, не приходя к врачу в поликлинику на приём.

Такие нововведения прописаны в изменениях в Приказ №198Н, которые были инициированы Министерством здравоохранения РФ.

Глава региона назвал внесённые Минздравом поправки очень своевременными, ведь они позволяют существенно экономить время пациентов и снимают часть нагрузки с терапевтов, которые, конечно, должны оставаться на связи с больным.

«Если у пациента, не входящего в группу высокого риска, болезнь протекает в лёгкой форме, через 7 календарных дней электронный больничный должен закрываться автоматически, без повторного посещения врача, и передаваться в Фонд социального страхования. Если же симптомы заболевания останутся, электронный больничный лист необходимо продлевать так же дистанционно», - объяснил новый порядок губернатор.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА