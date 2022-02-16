32-срезовый компьютерный томограф поступил в поликлинику №1 в Смоленске.

Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.

В учреждении взамен старого аппарата, уже исчерпавшего свой ресурс, заработал новый 32-срезовый компьютерный томограф, который благодаря использованию рентгеновского излучения позволяет детально и всесторонне исследовать внутренние органы человека. Это современное оборудование стоимостью 36 миллионов рублей было приобретено на федеральные средства в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Томограф помогает в том числе диагностировать COVID-19 амбулаторным пациентам.

«В условиях пандемии КТ-исследование лёгких занимает второе место по востребованности после анализа на наличие коронавируса. В периоды пиковой нагрузки ежедневно на имеющемся в поликлинике аппарате проводилось около 70 исследований. На данный момент этот показатель уменьшился до 50. Впоследствии томограф будут использовать и для диагностики других заболеваний – головного мозга, брюшной полости, костной структуры и пр. К слову сказать, в нынешнем году в рамках действующих профильных программ планируем также приобрести КТ-аппараты для Рославльской, Руднянской и Дорогобужской ЦРБ», - поделился планами Алексей Островский.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА.