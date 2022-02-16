Смоленским медикам выплатили компенсацию за задержку зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Персонал детской клинической больницы обратился в прокуратуру с заявлением о том, что 810 сотрудникам не выплатили более 14,4 млн рублей.

По поручению губернатора Алексея Островского медики получили положенные им выплаты, а главному врачу объявили выговор.

Кроме того, 31 января госинспекция труда провела внеплановую проверку медучреждения. По итогам проверки было выдано предписание, обязывающее работодателя в срок до 15 февраля выплатить работникам компенсацию за задержку заработной платы.

– 8 февраля главным врачом учреждения представлены документы об исполнении предписания, подтверждающие выплату 810 работникам денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы, –сообщили в инспекции труда.

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