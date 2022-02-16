Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 11:56

Смоленским медикам выплатили компенсацию за задержку зарплаты

Задолженность перед сотрудниками медучреждения составила более 14 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смоленским медикам выплатили компенсацию за задержку зарплаты.

Смоленским медикам выплатили компенсацию за задержку зарплаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Персонал детской клинической больницы обратился в прокуратуру с заявлением о том, что 810 сотрудникам не выплатили более 14,4 млн рублей.

По поручению губернатора Алексея Островского медики получили положенные им выплаты, а главному врачу объявили выговор.

Кроме того, 31 января госинспекция труда провела внеплановую проверку медучреждения. По итогам проверки было выдано предписание, обязывающее работодателя в срок до 15 февраля выплатить работникам компенсацию за задержку заработной платы.

– 8 февраля главным врачом учреждения представлены документы об исполнении предписания, подтверждающие выплату 810 работникам денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы, –сообщили в инспекции труда.

Читай также: губернатор Смоленской области прокомментировал изменение сроков выплат детских пособий. Поводом реагирования главы региона стали многочисленные жалобы смолян по этой теме.