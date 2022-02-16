В Смоленске отремонтируют дороги к школам и детским садам. Фото: пресс-служба администрации города.

На 2022 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт улицы Автозаводской. Протяженность ремонтируемого участка от перекрестка с улицей Кутузова до конца улицы составляет 1,33 км. Здесь расположены один из корпусов школы №30 и детский сад №58 «Одуванчик».

Ещё одним объектом ремонта в этом году станет улица Кирова. Работы выполнят на участке протяженностью 2,4 км с полной заменой асфальтового покрытия. На этой улице находятся три детских сада и школа №33.

Полностью заменят асфальт на участке от улицы 25 Сентября до пересечения с улицей Петра Алексеева. Протяженность – 1,3 км. Здесь также расположены три детских сада.

В администрации Смоленска сообщили, что за последние три года в областном центре отремонтировали порядка 70 объектов. В этом году обновление ждёт не только основные дороги областного центра, но и межквартальные проезды.

Читай также: в Смоленске новый детский сад «Ласточка» готовится к открытию. Учреждение рассчитано на 110 мест.