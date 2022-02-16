Коммунальные службы Смоленска продолжают борьбу с гололёдом. Фото: пресс-служба администрации города.

Особое внимание городские коммунальные службы уделяют борьбе с гололедом. Механизированные бригады и рабочие «СпецАвто» посыпают песко-соляной смесью магистральные дороги и тротуары.

На второстепенных улицах, в частном секторе и на остановках работы проводят сотрудники «Дормостстроя», в парках и скверах – «Зеленстрой». Дворовые территории очищают и посыпают реагентами управляющие компании. В пресс-службе городской администрации отметили, что работа продолжается во всех районах областного центра.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отремонтируют дороги к школам и детским садам. Работы выполнят в рамках нацпроекта.