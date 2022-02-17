В Смоленской области мужчина ответит в суде за избиение и угрозу убийством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре 2021 года в Глинковском районе 43-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою сожительницу. Женщина – инвалид 3 группы.

Кроме того, обвиняемый с вилкой в руке угрожал смолянке убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина выбежала на улицу и спряталась в ближайшем магазине, где ждала полицию.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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