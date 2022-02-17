Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 17 февраля, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололёд, на дорогах сохраняется гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Утром и днём его порывы будут достигать 20 м/с.

Температура воздуха по области: 0°C…+5°C.

В Смоленске: +2°C…+4°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет падать.

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