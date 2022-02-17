Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 февраля: 1 117 человек заразились за сутки

По информации столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 1 117 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии в Смоленской области зарегистрировано 106 074 случая заражения коронавирусом. По информации столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 1 117 человек.

Общее число выздоровевших достигло 89 709. Погиб 2 701 житель региона, за прошедшие сутки зафиксировано 5 случаев с летальным исходом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На амбулаторном лечении находятся 15 371, под медицинским наблюдением в стационаре – 1 495 смолян. За сутки госпитализировали 123 человека.

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