Магистерская программа по подготовке управленцев в сфере образования откроется в Смоленске. Фото: пресс-служба СмолГу.

В Смоленском государственном университете в 2022 году откроется новая магистерская программа по подготовке управленческих кадров в сфере школьного образования. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Артеменков в ходе рабочей встречи с губернатором Алексеем Островским.

Все 15 мест, выделенные на программу, будут целевыми, предназначенными для действующих или будущих руководителей школ. Ведущие специалисты из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга будут помогать им осваивать лучшие практики и современные образовательные технологии. Глава региона на своей странице в соцсетях отметил, что, если магистерская программа докажет свою эффективность, то количество мест будет ежегодно увеличиваться.

В 2021 году в СмолГу было принято 20 человек на места в пределах целевой квоты по педагогическим специальностям. Всего на данный момент в университете обучаются 87 таких студентов.

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