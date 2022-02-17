Спортсменка из Смоленска заняла 2 место на первенстве России по гиревому спорту. Фото: пресс-служба администрации города.

Ученица муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №1 Анастасия Минашкина получила «серебро» в дисциплине «Рывок» на первенстве России. Спортсменка заняла второе место с результатом 191 подъем гирь весом 16 килограммов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в дисциплине «Длинный цикл» смолянка – на 4 месте с результатом 62 подъема.

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