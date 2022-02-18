Владельца смоленского паблика привлекут к ответственности за новые эпизоды реабилитации нацизма. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В декабре 2021 года в отношении жителя Сафонова было возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

23 декабря мужчину задержали, ему предъявили обвинение в реабилитации нацизма. По решению суда в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что в ходе расследования были установлены новые эпизоды его преступной деятельности.

Так, в 2021 году в нескольких интернет-сообществах мужчина неоднократно публично распространял выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и сведения, оскорбляющие ветерана Великой Отечественной войны.

В отношении смолянина возбудили еще одно уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

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