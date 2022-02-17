Жители Смоленска предложили наградить водителя сгоревшего троллейбуса. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

12 февраля на улице Кирова в Смоленске загорелся троллейбус. Транспортное средство было полностью охвачено огнем, в салоне находились 12 человек. Жертв удалось избежать – водитель ещё до прибытия пожарных обесточила троллейбус и вывела всех пассажиров.

Жители Смоленска создали петицию в адрес главы города Андрея Борисова с просьбой присвоить женщине звание «Почётного гражданина».

–Отвага и милосердие, ответственность за человеческую жизнь и умение трезво мыслить в критической ситуации помогли избежать большого количества жертв среди пассажиров злосчастного троллейбуса. К несчастью, в этой ситуации всё же был один пострадавший - это сама Ольга. Этот Человек с большой буквы заслуживает награды! – написали смоляне.

На данный момент петицию поддержали почти 400 человек. С документом можно ознакомиться на сайте change.org.

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