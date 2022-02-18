В Смоленской области столбики термометров поднимутся до +5.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В пятницу, 18 февраля, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер подует юго-западный, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: 0°C…+5°C.
В Смоленске: +3°C…+5°C.
Атмосферное давление 723 мм рт. столба, будет расти.
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