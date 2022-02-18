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Происшествия18 февраля 2022 6:14

Внедорожник перевернулся в центре Смоленска

На месте работала скорая помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Внедорожник перевернулся в центре Смоленска. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

Внедорожник перевернулся в центре Смоленска. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

В пятницу, 18 февраля, в районе дома 22Б по улице Кирова произошла авария.

В результате ДТП автомобиль «УАЗ» перевернулся, на месте происшествия работала скорая помощь.

Как предполагают очевидцы аварии в соцсетях, инцидент произошёл из-за того, что водитель наехал на снежный вал на обочине.

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