Внедорожник перевернулся в центре Смоленска. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

В пятницу, 18 февраля, в районе дома 22Б по улице Кирова произошла авария.

В результате ДТП автомобиль «УАЗ» перевернулся, на месте происшествия работала скорая помощь.

Как предполагают очевидцы аварии в соцсетях, инцидент произошёл из-за того, что водитель наехал на снежный вал на обочине.

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