Прокуратура выявила в Смоленске несанкционированные горки для катания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Смоленской области выявила несанкционированные горки, не отвечающие требованиям безопасности, в парке «Соловьиная роща», парке «1150-летия Смоленска» и парке Пионеров.

Поводом для проверок послужили публикации смоленских СМИ об участившихся случаях детского травматизма зимой. По поручению прокурора области были организованы надзорные мероприятия содержания горок, склонов и других мест для зимних видов спорта и отдыха, а также их соответствия требованиям безопасности.

Отдельное внимание уделили наличию информационных табличек о правилах использования либо запрете катания, эксплуатационной документации, ограничений, а также расположению горок от линий электропередач, автодорог и других опасных объектов.

После выявленных нарушений в адрес органа местного самоуправления и инспекции по делам несовершеннолетних УВД по городу Смоленску внесены представления. Их фактическое исполнение находится на контроле у органов прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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