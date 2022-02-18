Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни. Фото: МЖД.

В предпраздничные и праздничные дни, 23 февраля и с 4 по 8 марта 2022 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области.

Изменения коснутся следующих поездов:

- № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая проследуют по маршруту 23 февраля и 5 – 8 марта;

- № 6906/6905 Смоленск – Рославль и № 6903 Рославль – Брянск выполнят рейсы 3 – 6 марта;

- № 6904 Брянск – Рославль и № 6902/6901 Рославль – Смоленск будут курсировать 4 – 7 марта;

- № 6202 Сафоново – Вязьма выполнит рейсы 23 февраля, 4, 5, 7 и 8 марта;

- № 6207 Вязьма – Сафоново будут следовать 23 февраля, 4, 6, 7 и 8 марта;

- № 6891/6892, 6893/6894 Вязьма – Износки отправятся в рейс с 4 по 7 марта;

- № 6344 Темкино – Калуга-1 проследует по маршруту 23 февраля и 8 марта.

В связи с переносом выходных дней в феврале и марте 2022 года, также будет изменен порядок курсирования в пределах двух дорог следующих пригородных поездов:

- № 6433 и 6434 Вязьма – Ржев – Вязьма выполнят рейсы 4 и 6 марта;

- №6435 и 6436 Вязьма – Сычевка – Вязьма отправятся 23 февраля, 5, 7 и 8 марта.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».