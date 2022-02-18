Дом культуры в Гагаринском районе капитально отремонтировали в рамках нацпроекта. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2021 году на капитальный ремонт филиала КДЦ «Комсомолец» Дома культуры в селе Клушино из федерального бюджета было выделено около 5 млн рублей. В здании отремонтированы кровля и внутренние помещения, смонтирована акустическая пожарная система. Кроме того, администрация области выделила дополнительные средства на ремонт фасада здания. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Культура».

По словам директора КДЦ «Комсомолец» Елены Сидоровой, сюда приходят люди всех возрастов, учреждение всегда было центром притяжения для жителей села Клушино. Здесь проводят концерты, выступают танцевальные коллективы, ставят театральные постановки.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что село Клушино является малой родиной первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В Доме культуры проводятся мероприятия не только для местных жителей, но и для гостей из других городов.

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