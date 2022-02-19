В Смоленске определят границы туристического маршрута центра города. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

По поручению губернатора Алексея Островского в Смоленске будут организованы общественно-экспертные слушания для определения границ туристического маршрута города и его наполняемости. К участию пригласят жителей города, туристические фирмы, инвесторов, представителей общественных организаций, локального бизнеса, экспертных сообществ и других заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения состоятся 24 февраля в КВЦ имени Тенишевых в 15:00.

На встрече участникам раздадут планшеты-карты, на которых нужно представить и обосновать свое видение туристического маршрута. Эти наработки в дальнейшем будут обобщены.

Работа проводится для формирования заявки для участия в конкурсе по распределению субсидии из федерального бюджета по проектированию туристического центра города.

В пресс-службе городской администрации отметили, что мероприятие пройдет при соблюдении антиковидных мер.

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