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Здоровье19 февраля 2022 8:32

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 февраля: 1 185 случаев заражения выявили за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 19 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 1 185 жителей региона.

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 1 185 жителей региона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Смоленской области три дня подряд коронавирус выявляют у более 1000 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 1 185 жителей региона. С начала пандемии выявили 108 515 случаев заражения.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 91 786 человек. Не справились с заболеванием 2 709 смолян, из них 5 – погибли за сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 16 987 человек, из них 15 489 – на самоизоляции, 1 498 – в стационаре. 96 смолян госпитализировали за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Единственным способом остановить пандемию и снизить заболеваемость COVID-19 остаётся вакцинация. На данный момент полностью завершили вакцинацию 456 658 человек, привиты первым компонентом – 476 845.

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