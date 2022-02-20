В Смоленской области мужчина угрожал пожилой соседке убийством. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отделение полиции по Кардымовскому району обратилась 73-летняя местная жительница. Она сообщила об угрозе физической расправы со стороны соседа.

Женщина рассказала, что к ней домой пришел сосед, который за ней ухаживает. Мужчина стал требовать деньги, на что хозяйка ответила отказом. Тогда он схватил металлический прут и стал угрожать убийством. По внешним признакам сосед находился в нетрезвом состоянии.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Читай также: водитель «Форда» пострадал в ДТП в Кардымовском районе. Мужчину госпитализировали в больницу.