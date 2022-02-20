Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 февраля: 982 человека выздоровели за сутки

Выздоровели и выписались 92 768 жителей региона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным столичного Оперштаба за сутки выявлен 1 231 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 109 746 с начала пандемии.
Не справились с болезнью 2 717 человек, из них 8 – погибли за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались 92 768 жителей региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1 497 смолян, за сутки госпитализировали 53 человека. На амбулаторном лечении – 15 264.
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