Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 февраля 2022 8:49

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 февраля: 982 человека выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 20 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выздоровели и выписались 92 768 жителей региона.

Выздоровели и выписались 92 768 жителей региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба за сутки выявлен 1 231 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 109 746 с начала пандемии.

Не справились с болезнью 2 717 человек, из них 8 – погибли за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались 92 768 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в стационаре находятся 1 497 смолян, за сутки госпитализировали 53 человека. На амбулаторном лечении – 15 264.

Читай также: в Смоленске за зиму вывезли несколько десятков тысяч кубометров снега. Основные работы по уборке улиц проводятся ночью.