В Смоленске демонтировали мешающие гражданам дорожные знаки на улице Колхозной

Дорожный знак оперативно демонтировали после обращения смолянина. Фото: "КП" Архив

Рабочие демонтировали «лишние» дорожные знаки на улице Колхозной в Смоленске, сообщает региональный ЦУР. Это случилось после сообщения горожанина. Мужчина рассказал, что временную схему движения отменили, но указатели остались и путали водителей.

«Сообщение граждан зафиксировал ЦУР и направил информацию городским чиновникам. В администрации Смоленска отреагировали, знаки демонтированы», - отметили в ЦУРе.

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