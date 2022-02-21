Полицейские изъяли наркотики у водителя такси в Смоленске

Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Смоленске инспекторы ГИБДД в ходе проверки документов водителя такси обратили внимание на то, что гражданин заметно нервничает. Досмотр автомобиля привёл к «интересной» находке: в кармане дверной обшивки обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом.

Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон.

«Гражданин не выполнил законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Полицейские доставили водителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Как пояснил водитель 1990 года рождения, запрещенное средство он приобрел в сети посредствам закладок и хранил для собственного потребления. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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