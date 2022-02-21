В 17 районах Смоленской области нашли COVID-19

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На момент 20 февраля 2022 года коронавирус был зафиксирован в 17 районах региона, рассказали в Оперштабе по борьбе с коронавирусом Смоленской области.

Коронавирусом заразились жители столицы региона (+507), Смоленского района (+10), Рудни (+29), Кардымова (+57), Починка (+135), Хиславичей (+32), Шумячей (+42), Рославля (+74), Дорогобужа (+1), Сафонова (+119), Ярцева (+37), Демидова (+13), Холм-Жирковского (+23), Духовщины (+12), Велижа (+1), Новодугино (+29), Гагарина (+110).

С начала пандемии в регионе выявили 109 746 случаев заражения новой инфекцией, из них в Смоленске - 47 836. Выздоровели 92 768 местных жителей, скончались 2 717. «В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 16 809 человек, из них 15 345 - на амбулаторном лечении, 1 464 - в стационаре», - прокомментировали в оперштабе.

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