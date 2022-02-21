Под Смоленском работодатель задолжал сотрудникам более 600 тысяч рублей

Работодателю пришлось выплатить зарплаты сотрудникам после вмешательства прокуратуры. Фото: Shutterstock

Работодатель из Рославльского района задолжал сотрудникам более 600 тыс. рублей, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Казакова.

По данным прокуратуры, 50 работникам одной из местных компаний не выплатили крупную сумму денег. В адрес работодателя внесли представление. Деньги заплатили.

«Межрайонной прокуратурой в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении», - прокомментировала Юлия Казакова.

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