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Общество21 февраля 2022 7:02

Под Смоленском работодатель задолжал сотрудникам более 600 тысяч рублей

Добиваться справедливости пришлось через региональную прокуратуру
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Работодателю пришлось выплатить зарплаты сотрудникам после вмешательства прокуратуры.

Работодателю пришлось выплатить зарплаты сотрудникам после вмешательства прокуратуры.

Фото: Shutterstock

Работодатель из Рославльского района задолжал сотрудникам более 600 тыс. рублей, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Казакова.

По данным прокуратуры, 50 работникам одной из местных компаний не выплатили крупную сумму денег. В адрес работодателя внесли представление. Деньги заплатили.

«Межрайонной прокуратурой в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении», - прокомментировала Юлия Казакова.

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