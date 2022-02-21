В зоопарке Смоленска отметили полугодие пяти полозов

Фото: smoladmin.ru.

В канун отмечаемого в феврале мировым биологическим сообществом Дня змеи пять маисовых полозов зоопарка Смоленска отпраздновали шесть месяцев со дня своего рождения.

«В эколого-биологическом центре содержится богатая коллекция змей. Специалисты зоологи и зоотехники уделяют внимание не только созданию благоприятных условий для жизни рептилий, но и проводят экспериментально-научную работу, в том числе, по разведению животных в условиях неволи», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний момент полугодовалые детёныши выросли до 30 сантиметров и продолжают активно развиваться. Они стали ручными, легко даются в руки. В дальнейшем это позволит использовать их в образовательных мероприятиях при проведении занятий с юными любителями фауны.

В ближайших планах сотрудников зоопарка – получение потомства от других видов животных, содержащихся в экспозиции.

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