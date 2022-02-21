Под Смоленском на трассе М-1 загорелся грузовик

Фото: пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

Утром 20 февраля в Краснинском районе загорелся припаркованный грузовой автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля Mercedes-Benz 2011 года выпуска на 453 км трассы М-1 в Краснинском районе.

Как выяснилось позже, после длительной поездки мужчина припарковал транспортное средство и лег отдохнуть. Но в половину девятого утра ему начали стучать с криками другие водители. От них водитель и узнал, что от задней части прицепа валит дым.

«Мужчина не растерялся, выскочил на улицу и принялся закидывать возгорание снегом. Помощь прибывших огнеборцев к месту вызова не потребовалась, водитель справился с возгоранием до их прибытия. В результате случившегося в автомобиле поврежден аккумуляторный блок», - рассказали в региональном МЧС.

Что стало причиной произошедшего — предстоит установить специалистам, одна из рассматриваемых – электротехническая неисправность транспортного средства.

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