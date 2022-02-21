Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 февраля: 849 человек выздоровели за сутки

Коронавирус продолжает распространяться в Смоленской области - за сутки выявлен ещё 991 случай заражения. Фото: REUTERS

По данным столичного Оперштаба, за сутки в Смоленской области выявлен 991 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 110 737 с начала пандемии.

Не справились с болезнью 2725 человек, из них 8 – погибли за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались 93 617 жителей региона. 849 из них за минувший день.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что за сутки госпитализированы 53 человека.

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