В Смоленской области увеличилось число операторов линии 122

В регионе увеличилось число операторов линии 112, работающих в одну смену. Фото: permkrai.ru.

В Смоленской области стало больше операторов горячей линии 122 в одну смену, сообщает руководитель Департамента по здравоохранению Ольга Стунжас.

Работу организовали по поручению губернатора Смоленской области Алексея Островского. Количество сотрудников в смену увеличилось до 55.

«Хотя нормативы Министерства здравоохранения РФ для нашей области – 35 человек. Мы видим огромную востребованность: на прошлой неделе число звонков достигало 4600 за смену», – добавила Ольга Стунжас.

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