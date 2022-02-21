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Происшествия21 февраля 2022 13:15

Смолянина подозревают в применении насилия в отношении полицейского

По предварительным данным, мужчина нанес полицейскому удар по лицу и толкнул в ходе задержания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мужчина пытался избежать административной ответственности, однако был пойман.

Мужчина пытался избежать административной ответственности, однако был пойман.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Дорогобужского района Смоленской области подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по региону Наталья Холодкова.

Следователи рассказали, что ночью в поселке Верхнеднепровский 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался избежать административной ответственности, скрывшись от сотрудников ГИБДД на транспортном средстве. Однако он был пойман.

По предварительным данным, в ходе задержания мужчина нанес полицейскому удар по лицу и толкнул.

В настоящее время следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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