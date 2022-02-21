Более 3 тысяч кубометров снега и льда вывезли с улиц Смоленска за выходные

Основные работы по уборке улиц города от снега и наледи проводятся ночью. Фото: smoladmin.ru.

Обрушившийся в субботу на город снегопад опять заставил мобилизовать коммунальные службы областного центра все свои резервы, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Смоленске каждые сутки суммарно около 50 единиц техники и рабочие бригады МБУ «СпецАвто» расчищают и посыпают песко-соляной смесью дороги и прилегающие к ним тротуары.

«Муниципальные предприятия «Дормостстрой» и «Зеленстрой» занимаются снегоуборкой второстепенных улиц, частного сектора, парков и скверов города», - добавили в мэрии.

Работники управляющих компаний убирают снег и наледь во дворовых территориях и на крышах домов. Борьба с чрезвычайно обильной на осадки зимой в Смоленске продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Смоленске за зиму вывезли несколько десятков тысяч кубометров снега. Основные работы по уборке улиц проводятся ночью.