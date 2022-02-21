В «Лопатинском саду» в Смоленске появятся Wi-Fi и видеонаблюдение

Бесплатным интернетом смогут пользоваться все гости центрального парка. Фото: "КП" Архив

Бесплатный интернет с Wi-Fi-покрытием заработает в центральном парке культуры и отдыха Смоленска «Лопатинский сад».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, интернет в зоне отдыха будет бесплатным, подключиться к нему можно будет с помощью авторизации.

Также стало известно, что в «Лопатинском саду» появятся наружные видеокамеры. В парке появятся 16 таких устройств для наблюдения за правопорядком, следует из схемы их расположения.

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