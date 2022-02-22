222 человека привились от коронавируса за сутки в Смоленской области

С сегодняшнего дня COVID-сертификат можно получить на основании положительного теста на антитела. Фото: REUTERS

Региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом обнародовал данные о темпах вакцинации в регионе. На 21 февраля 2022 года стало известно, что в Смоленской области за сутки привились 222 человека.

Всего в регионе вакцинировался 458 281 местный житель, первым компонентом - 478 059. В область доставили 631 255 комплектов вакцины.

Кроме этого, стало известно, что с сегодняшнего дня COVID-сертификат можно получить на основании положительного теста на антитела. Соответствующие изменения прописаны в приказе Министерства здравоохранения.

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