В Смоленске презентовали проект благоустройства Массового поля

Проект благоустройства Массового поля предполагает полную перезагрузку детской игровой зоны. Фото: smoladmin.ru.

Проект реконструкции Массового поля в «Лопатинском саду» презентовали в городской администрации. Работы предусматривают обновление в том числе и детской игровой зоны.

«Реконструкции подвергнется территория около 2-х гектаров. Предполагается сохранить все объекты, которые находятся на Массовом поле, но перенести сцену.

На территории имеется большая проблема с водоотведением: существующая ливнёвка не работает – засыпана и забита песком. Поэтому решение этой задачи выходит на первостепенный план», - рассказали в мэрии.

Планируется установка современной детской площадки, новых лавочек (белые, графитные и бежевые под дерево) и урн по периметру, детских и взрослых качелей.

Проектом предлагается устройство экологичной детской площадки с игровым оборудованием в стилистике, напоминающей детскую крепость, городки.

«Поскольку общая сумма федеральной субсидии на благоустройство составляет 89 миллионов (на все дворы и скверы), работы на Массовом поле будут выполнять в 3 этапа: с 2022 по 2024 года. Глава города Андрей Борисов уже обратился за дополнительной помощью к губернатору Алексею Островскому», - утончили в администрации.

В первую очередь проведут работы по установлению всех коммуникаций. Также за 2022 году установят освещение – затратят порядка 15 миллионов.

Ранее «КП» писала о том, что в «Лопатинском саду» в Смоленске появятся Wi-Fi и видеонаблюдение.