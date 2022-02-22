17 детей пострадали от укусов собак в Смоленской области

Дети в возрасте до 17 лет пострадали в 19% случаев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области рассказали, что за январь этого года в регионе зарегистрированы 111 обращений за медицинской помощью после укусов, ослюнений, оцарапываний животными. Из них 69 – укусы, нанесенные собаками (62,2%).

Дети в возрасте до 17 лет пострадали в 19% случаев (21 человек), в том числе от укусов, нанесенных собаками – 17 детей.

За тот же период бешенство обнаружили у трёх собак, трёх лис и двух енотовидных собак. Случаи регистрировались в Вяземском, Духовщинском, Кардымовском, Смоленском, Хиславичском, Шумячском районах и городе Смоленске, уточнили в ведомстве.

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