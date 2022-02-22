В пожаре под Смоленском погиб мужчина 1956 года рождения

Фото: Пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

По информации пресс-службы регионального МЧС, 21 февраля в одном из домов на улице Котовского в Рославле загорелся дом. Густой дым из окон заметила местная жительница.

«Женщина успела лишь открыть дверь в жилье, как оттуда с новой силой повалил густой едкий дым. Входить внутрь было уже небезопасно, она вызвала на помощь пожарных. На место прибыли подразделения 13 пожарно-спасательной части, в аппаратах для работы в непригодной для дыхания среде они вошли в сильно задымленные помещения дома», - рассказали в ведомстве.

В одной из комнат спасатели обнаружили очаг возгорания и хозяина дома 1956 года рождения без признаков жизни. Пожар был ликвидирован.

В результате происшествия частично выгорела комната, дом закопчен продуктами горения. Одна из наиболее вероятных причин возгорания – электротехническая.

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