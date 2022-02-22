Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 февраля: 2 732 человека погибли с начала пандемии

Всего 111 653 жителя региона заразились коронавирусом с начала пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области ежедневно фиксируют сотни новых заболеваний коронавирусом. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки «ковид-положительный» статус получили 916 человек. Всего 111 653 жителя региона заразились с начала пандемии.

7 человек погибли от осложнений, общее число случаев с летальным исходом составляет 2 732. За сутки выздоровели 886 смолян, всего 94 503 смолян успешно справились с болезнью.

Госпитализировано за тот же период 130 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

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