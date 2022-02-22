Смолянам напомнили об опасности на водоемах зимой

Инспектор замерил толщину льда на водохранилище. Фото: МЧС.

Инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской Александр Гаврилов провел профилактический рейд на водоеме ТЭЦ-2.

«На льду с удочкой можно встретить как опытных рыбаков, так и новичков. При этом все они должны соблюдать основные правила безопасности. Напомнил о них как раз Александр Владимирович», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспектор замерил толщину льда на водохранилище. Даже на одном расстоянии от берега в нескольких местах она разнится. Особенность этого водоема в том, что ледовый покров на нем неоднородный из-за сброса теплой воды.

Главное управление МЧС России по Смоленской области быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасности на водоёме зимой.

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