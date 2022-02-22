В Смоленске мужчине грозит уголовный срок за поддельные права

Фото: УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники ДПС ГИБДД в ходе проверки усомнились в подлинности водительского удостоверения водителя. Документ был отправлен на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Было установлено, что удостоверение не соответствует по качеству и способу воспроизведения полиграфических реквизитов заведомо подлинному образцу.

Житель Смоленского района 1999 года рождения был доставлен в дежурную часть для дальнейших разбирательств.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

17 детей пострадали от укусов собак в Смоленской области. Всего за январь 2022 года смоляне 111 раз обратились за медпомощью после встреч с «бродячими».