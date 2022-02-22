Компания по поставке воды возила товар в небезопасном авто в Смоленске

Руководитель организации привлечен к административной ответственности. Фото: pixabay.com

Компания по поставке бутилированной воды в Смоленске возила воду в небезопасном для перевозки пищевых продуктов автомобиле, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Казакова.

По версии следствия, организация использовала транспортное средство ГАЗ, которое обследовали и нашли нарушения. В адрес руководителя внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранили.

«По постановлению прокурора района руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ», - сказали в прокуратуре.

Читай также: В Смоленске мужчине грозит уголовный срок за поддельные права. Правоохранители усомнились в подлинности документа и отправили его на исследование.