23 февраля в Смоленской области ожидается гололедица

Смолян просят быть предельно аккуратными на дорогах и тротуарах. Фото: "КП" Архив

Завтра, в праздничный день, на территории региона сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, а днём местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

«Уважаемые смоляне, будьте предельно внимательны и осторожны! На отдельных участках дорог сохраняется гололедица! Преобладает западный ветер 4-9 м/с. Ночью порывы ветра могут достегать до 14 м/с.», - добавили в ведомстве.

Температура воздуха по области ночью будет опускаться -4°C…+1°C, днем -2°C…+3°C. В областном центре ночью ожидается -3°C…-1°C, днем 0°C…+2°C. Атмосферное давление 725 мм рт. столба, ночью будет падать, днём слабо расти.

МЧС просит смолян быть осторожны на скользкой дороге. В такую погоду и от пешеходов, и от водителей требуется повышенное внимание и осторожность. Не ходите близко к крышам зданий, с них активно сходит снег, наледь, падают сосульки. Не игнорируйте выставленные ограждения.

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