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Общество23 февраля 2022 4:58

Добровольцев для помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР набирают в Смоленске

Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Smolensk.er.ru.

Фото: Smolensk.er.ru.

В регионе формируют резерв волонтеров оперативного штаба «МыВместе». В горадминистрации заявили, что при необходимости принять людей из ДНР и ЛНР, смоленские волонтеры окажут всестороннюю поддержку. В том числе, при размещении по временных пунктах.

Стать волонтером можно на платформе ДОБРО.РФ по региональной ссылке. «В Смоленске на площадке Регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества (ул. М.Расковой 11а) ранее был открыт центр гуманитарной помощи», - отметили в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что в Смоленске окажут гуманитарную помощь эвакуированным жителям с Донбасса. Каждый смолянин мог передать вещи и продукты через общественную приемную партии.