В Смоленской области продлили время работы общепита

Ранее общепит в регионе мог работать лишь до 20:00.
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Общепиту в Смоленской области разрешили работать до 23:00, рассказали в пресс-службе администрации столицы региона.
Соответствующее решение принял губернатор области Алексей Островский. Антиковидные меры частично смягчили на территории области.
«Глава региона внес изменения в Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», которые позволяют организациям общественного питания продлить время их работы до 23:00 часов (подпункт 7.4 пункта 7 Указа)», - сказали в пресс-службе.
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