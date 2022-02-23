В Смоленской области продлили время работы общепита

Ранее общепит в регионе мог работать лишь до 20:00. Фото: "КП" Архив

Общепиту в Смоленской области разрешили работать до 23:00, рассказали в пресс-службе администрации столицы региона.

Соответствующее решение принял губернатор области Алексей Островский. Антиковидные меры частично смягчили на территории области.

«Глава региона внес изменения в Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», которые позволяют организациям общественного питания продлить время их работы до 23:00 часов (подпункт 7.4 пункта 7 Указа)», - сказали в пресс-службе.

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