Под Смоленском правоохранители задержали нетрезвого водителя

Фото: УМВД России по Смоленской области.

В деревне Гусино Краснинского района сотрудники ГИБДД остановили авто «ВАЗ-21101», за рулем которого находился 33-летний смолянин. По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«При проверке документов по базам данных полицейские установили, что в апреле 2021 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами», - рассказали в региональном УМВД.

Водитель отстранен от управления автомашиной, а транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Максимальное наказание, которое грозит автолюбителю - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.

Читай также: В Смоленской области продлили время работы общепита. Теперь заведения общественного питания могут работать до 23:00.