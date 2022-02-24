Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 февраля: 5 человек умерло за сутки

906 человек за прошедший день выздоровели и выписались.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Смоленской области 973 человек получили положительные тесты на COVID-19. Число заражённых с начала пандемии в регионе достигло отметки 113 557.
906 человек за прошедший день выздоровели и выписались. Общее число тех, кто переборол коронавирус, составило 96 405.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Погибло за сутки 5 человек, всего с начала пандемии - 2740. Ещё 62 человека госпитализировали за минувший день.
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