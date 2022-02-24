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Здоровье24 февраля 2022 8:41

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 февраля: 5 человек умерло за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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906 человек за прошедший день выздоровели и выписались.

906 человек за прошедший день выздоровели и выписались.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Смоленской области 973 человек получили положительные тесты на COVID-19. Число заражённых с начала пандемии в регионе достигло отметки 113 557.

906 человек за прошедший день выздоровели и выписались. Общее число тех, кто переборол коронавирус, составило 96 405.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Погибло за сутки 5 человек, всего с начала пандемии - 2740. Ещё 62 человека госпитализировали за минувший день.

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